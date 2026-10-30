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No se pudo lograr el pase mundialista

No se pudo lograr el pase mundialista
Roberto Robinson
30 de octubre de 2026

La Selección de Béisbol U18 de Panamá viajaba a República Dominicana con mucho optimismo y convencido de sacar su boleto al Mundial de la categoría en 2027, que se celebrará en China, al disputar el Panamericano U-18 2026. Pero, duros reveses acabaron con la esperanza del equipo dirigido por el mánager Rodrigo Merón. Ayer, fue la sentencia final: una derrota por 6-0 ante Estados Unidos, en el cierre de la Súper Ronda de este Premundial. USA, que terminó levantando el trofeo de campeón, y Venezuela, Rep. Dominicana y Nicaragua obtuvieron sus boletos al Mundial.

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