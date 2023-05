No más de este absurdo

El racismo e insultos, palabras soeces y demás malcriadeces (de personas adultas, en la gran mayoría de los casos) no son algo ‘exclusivo’ de los aficionados del fútbol. Buena parte de la sociedad mundial ‘sufre’ de esas actitudes, que buscan denigran a otro, por el simple hecho de no poder superar alguna situación, que con la razón queda en segundo plano. El caso Vinícius Júnior, futbolista del Real Madrid, es el más reciente ejemplo. Pero, esas acciones se han vuelto común y en Panamá también han ocurrido. No podemos cambiar el corazón y mente de esos inadaptados, pero si se les puede castigar.