No es el momento de buscar culpables

Ya la mitad de los ocho atletas que representan a Panamá en los Juegos Olímpicos de París-2024, en Francia, realizaron su participación con decepcionantes resultados. Los cuatro no han logrado avanzar más de lo que querían y han quedado lejos de los puestos de honor en sus respectivas disciplinas. Algunos dirán que era lo esperado, pues en esa justa están lo mejor de lo mejor, y nosotros, como país, no estamos en esos niveles de élite. Otros han señalado a los atletas y a su preparación. Tal vez, es un conjunto de cosas, pero pensar en negativo no se cambian las cosas.