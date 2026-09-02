Mantenimiento y viabilidad

Una verdadera historia sin fin es el tema del mantenimiento de los coliseos deportivos en nuestro país. Decir mantenimiento es como decir una palabra sucia, y no solo a nivel deportivo, sino en casi todo lo que es ‘público’. Pero concentrémonos en el deporte local.

Este gobierno se ha encargado de ‘rescatar’ decenas de obras que por años quedaron en el olvido, pero queda pendiente ese asunto del mantenimiento. Además, ya es hasta repetitivo escuchar a las autoridades sobre proyectos que se anuncian con bombos y platillos para después decir que no son viables.