Los pela’os están dando de qué hablar

Tal vez las cosas no eran tan diferentes antes. La unión, amistad y compañerismo entre atletas siempre ha existido. Podría ser que las redes sociales lo han elevado y compartido para que más personas se enteren de esa comunidad. Pero, de algo esto seguro, esta generación de atletas, que son menores de edad en estos momentos, están viviendo una época en Panamá que no se podría haber vivido antes. El apoyo, casi incondicional, de una sociedad, que cada vez aplaude más a aquel joven que toma su tiempo y energía en hacer deporte, es impresionante.