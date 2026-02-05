La mejor de las suertes a esta ‘Sele’

Tal vez no sea de gran importancia para muchos, pero Panamá vuelve a albergar una importante clasificatoria de fútbol en el máximo escenario que este deporte tiene en el país: el Estadio Rommel Fernández. Se trata del Premundial Sub-17 de Concacaf, un torneo de fútbol masculino que está dividido en varias sedes en países de la región. Panamá alberga el grupo B, junto a Dominica, Anguila y Nicaragua. Y solo uno de estos cuatro equipos tendrá acceso al Mundial, que se disputará en el mes de noviembre en Catar. Será una oportunidad importante para los nuestros.