La lluvia lo ha complicado

La lluvia resultó ser el rival a vencer en el Campeonato Panamericano Sub-18 (Premundial U18), no solo para Panamá, sino para los demás equipos que siguen en carrera por los cuatro cupos disponibles para clasificar a la cita mundialista. Ayer, y por segundo día consecutivo, la tropa canalera no pudo disputar su partido programado de denominada “Súper Ronda” como los de la “Ronda de Clasificación”. El aguacero tiene a la sede del torneo, República Dominicana, en veremos. Ojalá el panorama se ‘aclare’ hoy y en los próximos días, para poder ver un buen béisbol.