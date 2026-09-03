La encrucijada de nuestro deporte

No hay duda de que el deporte ofrece no solo beneficios económicos al individuo, y en especial, a la familia y sociedad, sino que es una herramienta para dar solución a un sinnúmero de problemas. Desde temas de salud hasta de seguridad.

El deporte no puede ser visto en nuestro país como algo extra, opcional o adicional. Debe convertirse en la guía para el desarrollo. Al igual que la cultura, que en ocasiones esta divorciada de la masa, el deporte tiene que ser el pilar para construir una mejor convivencia. Sino entendemos eso y simplemente dejamos que pase, nos vamos a arrepentir.