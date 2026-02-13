Hay que mirar al fútbol base

Un equipo juvenil de fútbol de Panamá vuelve este año a un mundial, es el sub-17 masculino, que comanda el DT Felipe Baloy. Y de qué manera logro su boleto. En un premundial derrotó con facilidad a tres rivales y ganó su grupo de eliminatoria de la Concacaf.

Todo, con una camada de jugadores, que en su gran mayoría militan en equipos locales, pero que han crecido en el proyecto de Liga Juvenil.

Una justa nacional que es la base para el desarrollo de ese semillero del fútbol panameño. Se necesita más oportunidades e inversión para hacer crecer esta etapa.