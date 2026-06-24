Gracias FIFA e Infantino

Desde antes que se oficializara que el Mundial de fútbol 2026 iban a participar 48 selecciones nacionales, un aumento de 16 equipos, en comparación a los últimos torneos disputados, y que de igual manera se jugarían más partidos en la fase de grupos y se añadiría una etapa más, los 16vos de final.

Y a esto, estaba la incógnita de cómo organizar los grupos, que si de tres, que de a dos, pero al final se quedó con el formato de cuatro. Pero, ya finalizando la etapa de grupos, el escepticismo se disipó. Se han visto partidos de alto nivel, y muy parejos.