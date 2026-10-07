¿FVS traerá justicia en nuestro fútbol?

El Football Video Support (FVS) parece que será una realidad en el fútbol panameño. La Federación Panameña de Fútbol informó ayer que se encuentra en la etapa de preparación para la implementación del FVS, una tecnología desarrollada por FIFA, como nueva herramienta de apoyo por video que próximamente será utilizada en los partidos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Como parte de este proceso, durante esta semana se desarrollará un programa de capacitaciones dirigido a cuerpo arbitral, clubes y los profesionales encargados de la operación del sistema, entre otros.