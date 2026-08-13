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Fútbol femenino sigue adelante

Fútbol femenino sigue adelante
Roberto Robinson
13 de agosto de 2026

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino estará cargada de luto y pésame por la desaparición física de una de sus promesas en el campo, la jugadora Ivis Ubarte Kirchman, asesinada el pasado lunes en Coclé.

Su partida pone a reflexionar que los atletas vuelven a ser víctimas de la violencia. Queda jugar por su memoria.

UMECIT abre hoy la jornada ante el TEVI Coclé, en el Virgilio Tejeira, desde las 4:00 p.m. La fecha sigue el viernes con dos partidos y cierra el sábado dos más: Rayadas vs Deportivo Chiriquí y Panamá Norte vs Inter.

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