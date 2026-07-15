España calla bocas y es finalista

Sin querer menospreciar a nadie, ni mucho menos a los españoles, pero en Panamá nadie (bueno, tal vez la mayoría) daba un centavo por ver a la Selección de España en la final del Mundial de fútbol 2026. Y lo admito, yo era uno de ellos. Sobre todo, por el partido que tuvieron ante Cabo Verde. No veía a esta España con ese calibre de finalistas, ni mucho menos, de favorito. Ahora están en la final y deben esperar si se miden a los argentinos, comandados por Leo Messi, o los ingleses, con el liderago de Harry Kane. Será más que interesante.