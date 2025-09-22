Ajuste de cuenta

Entre la exigencia y las realidades

Roberto Robinson
22 de septiembre de 2025

Muchos fanáticos del deporte (y los no tan fans) manifiestan su pesar, reprobación y hasta disgusto por el accionar de nuestras selecciones nacionales, sea cual sea el deporte, aunque debo admitir que las de fútbol, béisbol y baloncesto son las que se llevan las mayores críticas. Tal vez es porque son las disciplinas más seguidas y jugadas por los panameños, y además reciben importantes recursos, tanto del Estado como del sector privado, para su desarrollo. Aunque hay quienes afirman que no se le debe exigir mucho pues, no somos potencia.

