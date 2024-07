Enfoquemos esfuerzos en esas bases

No creo que no hay un solo panameño, sea de donde sea, que no quiera que su deporte sea el mejor del mundo. No solo me refiero al de alto rendimiento, que parece ser algo aparte, pero si queremos tener profesionales de nivel, hay que empezar desde abajo. De ese deporte de barrio, de ese deporte en las escuelas, del semillero, del llamado ‘deporte recreativo’. El que llama al joven a practicar, sin importar si es bueno o no en su funcionamiento. Sino que le permite es parte de algo. Y de allí nacen las estrellas. Allí es donde se deben enfocar los esfuerzos.