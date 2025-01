En rescate a la memoria deportiva

Como todo ser humano, llegamos a un final. Y solo quedan las memorias de quienes alguna vez conocieron la obra y palabra de aquellos que ya no están. No podemos olvidar a quienes han dado mucho por una identidad nacional, y en el caso del deporte, a esos atletas, que bien o mal, dieron su cuota de sacrificio para dejar el nombre de Panamá en lo más alto. Ya varios nos han dejado y parece que sus nombres se pierden cada año, pero toca a los que les interesa de verdad, mantener vivo su legado. Los buenos ejemplos no son borrados nunca.