El deportista como trabajador

Hoy, Día Internacional del Trabajador es bueno tratar el tema de las personas que se dedican al deporte en Panamá. Por años, una de las asociaciones, AFUTPA, ha sido abanderada en exigir que los futbolistas son trabajadores, y como tales, merecen tener todos los beneficios que eso implica. Seguro Social, pagos por prestaciones, etc.

Aunque en nuestro país, mucha gente que trabaja sigue fuera de esos reconocimientos, pues no hay ley que los ampare o simplemente no aplican a las definiciones de trabajador. Sumado a una economía que no da para darles ‘derechos’.