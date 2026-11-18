Olimpiadas Especiales Panamá celebró el pasado fin de semana los Juegos Clasificatorios en el International School of Panama, en Brisas del Golf, para luego definir a los atletas que representarán al país en los Juegos Mundiales de Verano de Special Olympics Santiago de Chile 2027, que se celebrarán del 16 al 24 de octubre del próximo año. La selección se realizó mediante un sorteo en el que participaron los atletas (titulares y suplentes) que obtuvieron la medalla de oro en sus respectivas modalidades dentro de las disciplinas deportivas.