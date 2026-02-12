El buen básquet vuelve al Durán

La Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá volverá a vibrar con el buen baloncesto de selecciones nacionales mayores.

Por cuestiones que todos sabemos, Cuba no podrá recibir a Panamá en La Habana, para su duelo de la Segunda Ventana del clasificatorio rumbo al Mundial Catar 2027, por lo que el encuentro se disputará en Panamá, el viernes 27 de febrero, desde las 8:00 p.m. Ya los boletos están a la venta, a través de la plataforma panatickets.

Cuba también usará el Durán para medirse a Uruguay, el lunes 2 de marzo, desde las 7:00 p.m.