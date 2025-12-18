Bajar el pedal, ya no es una opción

Los últimos días de 2025 podrían significar bajar el ritmo, pero para muchos de nuestros atletas es el espacio para recargar energías y prepararse para un 2026 que se percibe muy competitivo. En casa tendremos los Juegos Suramericanos de la Juventud, un proyecto marca país, que podría marcar un punto de inflexión, tanto a nivel organizativo como deportivo para los panameños. También está la participación de varias de nuestras selecciones a mundiales de fútbol, béisbol y flag football, solo por decir algunas de las disciplinas, pues seguro habrá más torneos.