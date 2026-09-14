Actuar rápido a veces no es suficiente

Debo admitir esta administración gubernamental está haciendo intensas gestiones para intentar rescatar la mayor cantidad de obras deportivas que pode años habían quedado en el más profundo abandono.

Desde mediados de 2024 a la fecha, decenas de proyectos, que pareciera quedaban olvidados, han sido recuperados y puestos en funcionamiento.

Por ello, me resalta chocante que se tenga que televisar denuncias sobre situaciones que afectan las obras ya entregadas y los responsables tengan que ir a apagar fuego, en vez de ser proactivos.