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lunes, 29 junio 2026
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Sismos en Venezuela deja a más de 1 700 muertos, se agota el tiempo para hallar sobrevivientes
Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron a más de 1.700 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
29 de junio de 2026
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