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martes, 07 julio 2026
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Chiqui Dubs cree en artistas del barrio
Vuelo Panamá-Tokio “fortalecerá” el sector logístico y comercial
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EP.108 - Chiqui Dubs cree en artistas del barrio
Con la convicción de que en las calles hay artistas con potencial para representar a Panamá a nivel internacional, Jean Alexandro Ríos, conocido como Chiqui Dubs, apuesta por La Misión, un proyecto que nació el 8 de agosto de 2025 y que ya presentó su primer álbum, La Misión Proyecto Vol. 1.
07 de julio de 2026
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