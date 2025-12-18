YouTube prueba Playables Builder, su herramienta impulsada por Gemini 3 para crear juegos con indicaciones de texto

YouTube Gaming ha comenzado a probar su nueva herramienta Playables Builder que, impulsada por Gemini 3, se basa en un prototipo de aplicación web donde los usuarios pueden crear juegos directamente a partir de indicaciones breves de texto, vídeos e imágenes.

Tras lanzar a nivel global su sección dedicada a los videojuegos ‘Playables’ en mayo del pasado año, donde recoge un catálogo de más de 75 títulos para jugar directamente desde la aplicación de YouTube, la plataforma de contenido en ‘streaming’ continúa apostando por los videojuegos, esta vez de la mano de la IA de Google.

En este sentido, YouTube ha comenzado a probar una nueva herramienta a la que ha denominado Playables Builder, que permitirá que cualquier persona pueda crear nuevos videojuegos para la plataforma con solo aportar indicaciones de texto, vídeos o imágenes.

Concretamente, la compañía ha lanzado una prueba Beta cerrada de Playables Builder y, por el momento, se trata de un prototipo de aplicación web creada con las capacidades de inteligencia artificial (IA) del modelo Gemini 3, como ha explicado YouTube Gaming en una publicación en la red social X.

Así, la beta cerrada se ha comenzado a probar con creadores de YouTube seleccionados como es el caso de Gohar Khan (goharsguide), sambucha, AyChristene y Mogswamp, quienes han generado nuevos títulos con solo compartir indicaciones breves de texto, así como ayudándose de imágenes para generar una estética y de vídeos para inspirar mecánicas de juego o etilos visuales.

Igualmente, estos juegos creados con Playables Builder se han puesto a disposición de los usuarios de YouTube en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia para que comiencen a probarlos desde los canales de los creadores mencionados en su aplicación de YouTube.