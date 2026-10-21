YouTube prueba a ocultar el botón de ‘No me gusta’ en los vídeos

YouTube comenzó a ocultar el botón de ‘No me gusta’ en los vídeos, incluyéndolo en el menú de opciones de tres puntos junto a la opción de reportar y, por tanto, dificultando escoger esta opción del pulgar hacia abajo.

El botón de ‘No me gusta’ es una función característica de los vídeos de la plataforma de Google, que siempre se ha mostrado entre las opciones visibles bajo el propio vídeo, junto al botón de ‘Me gusta’, compartir, guardar o descargar.

Sin embargo, ahora YouTube está llevando a cabo una prueba en la que dicho botón pasa a quedar oculto en segundo plano, al incluirse entre las opciones del botón de menú de tres puntos, junto a la función de Denunciar.

Así lo han compartido algunos usuarios a través de la red social X y de la plataforma Reddit, quienes han experimentado esta novedad en la interfaz de vídeo y han manifestado quejas al respecto. En concreto, han afeado que este cambio hace que dar a entender a la plataforma que un vídeo no es de interés o no ha gustado sea un proceso más tedioso, al tener que dar más pasos, en lugar de pulsar directamente el botón de ‘No me gusta’.

Cabe destacar que se trata de una prueba que está llegando a algunos usuarios, pero YouTube no ha detallado información al respecto. Asimismo, también se ha de tener en cuenta que no es el primer cambio de este estilo que lleva a cabo la plataforma, ya que en 2021 decidió ocultar el número de ‘No me gusta’ de los vídeos para “combatir el acoso” y, este año, eliminó el botón de ‘No me gusta’ en los vídeos de YouTube Shorts.