YouTube permite excluir los Shorts en la nueva actualización de su filtro de búsqueda

YouTube ha implementado una nueva actualización de su filtro de búsqueda para que sea más intuitivo y eficaz, con la principal novedad de que permite excluir los Shorts, los vídeos verticales con una duración de hasta tres minutos.

En un comunicado publicado en su blog, la plataforma de vídeos ha explicado que ha cambiado el nombre de algunas secciones dentro del filtro de búsqueda para hacer más sencilla la clasificación de los contenidos, una medida esperada por los usuarios.

Se ha añadido un nuevo filtro para Shorts en la opción de ‘Tipo’, pudiendo elegir entre los vídeos cortos o de larga duración, canales, listas de reproducción o películas. En cuanto a la duración, los usuarios pueden seguir eligiendo entre vídeos de menos de 3 minutos, de 3 a 20 minutos, o más de 20 minutos.

También se ha cambiado el menú ‘Ordenar’ por ‘Prioridad’, para maximizar la utilidad del filtro. Dentro de este filtro, la opción de ‘Popularidad’ reemplaza a ‘Múmero de visualizaciones’.

Con este último cambio, YouTube ha explicado que de esta forma sus sistemas evalúan la cantidad de visualizaciones de un vídeo y otras variables, como el tiempo de visualización, para determinar la popularidad para la búsqueda del usuario.

YouTube ha reorganizado y eliminado otros filtros con el fin de simplificar el menú para el usuario. Ya no existen los filtros de ‘fecha de subida: última hora’ y ‘ordenar por valoración’.

No obstante, la plataforma ha matizado que aún se pueden encontrar los vídeos más recientes en el filtro de ‘fecha de subida’, con las opciones de ‘hoy/esta semana/este mes/ este año’.