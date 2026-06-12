YouTube lanza los mensajes directos para compartir vídeos con amigos o familiares tras inspirarse en Spotify

YouTube ha anunciado la disponibilidad de los mensajes directos en su plataforma como una forma de compartir vídeos y comunicarse con otras personas, una función que es similar a la conexión que se produce entre los usuarios de Spotify cuando comparten una canción por WhatsApp.

La plataforma de ‘streaming’ ha introducido los mensajes directos, una funcionalidad ha sido muy bien recibida por la comunidad de usuarios en los países en los que se ha probado con anterioridad, ya que facilita que se compartan vídeos con amigos o familiares desde un mismo lugar, como ha indicado en su blog.

El objetivo es que se pueda compartir desde un vídeo musical hasta un tutorial sobre cualquier cosa o simplemente un Short, para que los usuarios contemplen la posibilidad de utilizar YouTube en vez de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería para comentar ese contenido.

Esta novedad ha empezado a llegar a varios usuarios en España, y no solo al enviar un enlace de invitación a través de una plataforma de mensajería de terceros (como el funcionamiento base de esta nueva característica), sino que la conexión con un familiar o amigo también se produce cuando se envía un vídeo a través de una ‘app’ de chat como puede ser WhatsApp.

Esta experiencia a través de una aplicación de mensajería es similar a la que se produce en Spotify, en lo que supuso una de sus novedades más importantes del año pasado, y en la que prácticamente se ha inspirado YouTube.

Cuando el amigo o familiar recibe el vídeo y lo abre en su móvil con la ‘app’ de YouTube, el usuario que lo ha enviado recibirá una notificación en su móvil proponiéndole si quiere permitir los mensajes de ese contacto.

A partir de ese momento, al entrar en YouTube desde la notificación, aparecerá la nueva ventana de conversación en la que se solicita el permiso para activar los mensajes del contacto o simplemente eliminar el chat.

YouTube ha actualizado la página de inicio de la aplicación con el nuevo icono de mensajes que se sitúa en la parte superior derecha y que da acceso a la nueva experiencia de mensajes directos de la plataforma. Obliga a que los usuarios verifiquen su edad antes de que puedan acceder a los mensajes.

La plataforma con este movimiento ha rescatado la experiencia de mensajería que introdujo en 2017 y que abandonó justamente a los dos años para centrarse en las historias (Stories), una función similar de conversaciones públicas, y que también retiró de la plataforma en 2023.