YouTube extiende el modo imagen en imagen para todos los usuarios de forma gratuita en iOS y Android

YouTube ha extendido el modo imagen en imagen (PiP por sus siglas en inglés) para todos los usuarios a nivel global en Android e iOS, que ya no tendrán que disponer de una suscripción Premium para reducir el tamaño del vídeo y continuar reproduciéndolo al navegar por otras aplicaciones.

El modo imagen en imagen (Picture in Picture) permite seguir visualizando vídeos mientras se navega por otras aplicaciones o por la interfaz del 'smartphone'. Siempre que esté activado, se puede reducir el tamaño del vídeo y arrastrarlo por diferentes partes de la pantalla.

Esta era una función exclusiva para usuarios de pago en la aplicación de YouTube y, tras extenderla para los usuarios de Estados Unidos en su versión gratuita, la plataforma de contenido en 'streaming' ha lanzado el modo imagen en imagen a nivel global.

Así lo ha detallado en un comunicado en su página de soporte, donde ha matizado que se trata de una función disponible para la aplicación de YouTube en dispositivos iOS y Android, aunque solo se permite su uso para contenido extenso "que no sea musical".

Cabe destacar que los usuarios suscritos a YouTube Premium sí podrán disfrutar del modo imagen en imagen tanto para música como para contenido que no sea musical, creando una experiencia "totalmente ininterrumpida".

Para utilizar el modo PiP, bastará con activarlo mientras se reproduce un vídeo deslizando hacia arriba o saliendo de la aplicación sin cerrarla. Así, el vídeo continuará reproduciéndose de forma automática en un tamaño reducido. No obstante, se trata de una opción que se irá implementando en los próximos meses.