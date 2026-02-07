Xbox extenderá a más países la verificación de edad que implementó en Reino Unido en 2025

Xbox extenderá a más países la verificación de edad que implementó en Reino Unido el año pasado, una medida con la que busca reforzar la seguridad de la experiencia en línea de los más pequeños.

Xbox ha repasado las herramientas que pone en manos de los jugadores y los trabajos que hacen “entre bastidores” con motivo de la presentación de su sexto Informe de Transparencia, en el marco de la celebración del Día Internacional del Internet Seguro (10 de febrero).

Este informe se centra en tres aspectos: la ampliación de los sistemas de moderación proactiva mediante IA, la reducción de las quejas por mensajes de spam, y la mejora en el sistema de denuncias de los jugadores.

El año pasado, la compañía extendió las soluciones de inteligencia artificial para la moderación para que abarcara otros once temas dañinos, entre los que se incluyen los discursos de odio, la intimidación y el acoso, y las trampas.

Las mejoras implementadas el año pasado en las medidas destinadas a combatir los mensajes de spam permitieron reducir las quejas en un 23 por ciento por mensajes que no son de amigos y en un 90 por ciento por mensajes de spam en la plataforma Xbox en comparación con 2024.

En lo que respecta al sistema de denuncias, Xbox ha destacado que el desarrollador Turn 10 introdujo directamente en los menús multijugador de Forza Horizon 5 las funciones de denuncia, para que los jugadores puedan informar sobre el contenido generado por los usuarios, las trampas y la conducta antideportiva.

Aparte, ha anunciado que extenderá a más países la verificación de edad que el año pasado implementó en Reino Unido, que restringe el contenido al que acceden los niños, para garantizar que se ajusta a su edad, y limita la manera en que contactan con otros jugadores.

Esta medida se refuerza con las cuentas de niños y adolescentes, que ofrecen una experiencia personalizada a sus necesidades, y los controles parentales, que están disponibles a través de la aplicación Xbox Family Settings.

La compañía también ha destacado el papel de los sistemas automatizados en la moderación de contenido en combinación con revisores humanos, para “detectar, revisar, bloquear proactivamente y abordar comportamientos dañinos en línea con mayor precisión y eficiencia que nunca”.

Además, Minecraft Education incorporará el nuevo mundo CyberSafe: Bad Connection?, que forma parte de la colección CyberSafe de aprendizaje basado en juegos, diseñado para enseñar sobre seguridad digital a través de la gamificación.