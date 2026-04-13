X lanzará su aplicación independiente de mensajería XChat el próximo viernes 17 de abril para iOS

X lanzará una aplicación independiente para su servicio de mensajería XChat el próximo viernes 17 de abril, que estará disponible con encriptación de extremo a extremo y opciones centradas en la privacidad, para todos los usuarios de la red social en dispositivos iOS.

La red social de ‘microblogging’ introdujo Chat en noviembre del pasado año como un nuevo servicio de mensajería en la plataforma, resultado de la evolución de los mensajes directos de X hacia un sistema encriptado, que también permite hacer videollamadas, compartir archivos, editar y deshacer el envío de los mensajes, así como con la capacidad de enviar audios, una función introducida recientemente.

Tras lanzarlo inicialmente como un servicio dentro de la propia red social, X ofrecerá ahora una aplicación independiente con este mismo servicio de mensajería llamada XChat, que estará disponible para los usuarios con dispositivos iOS a partir del próximo 17 de abril.

Así lo ha compartido la compañía propiedad de Elon Musk a través de una publicación desde la cuenta de XChat en X, donde ha matizado que la nueva aplicación ya está disponible en la App Store para reservarla, antes de su lanzamiento oficial.

Concretamente, la compañía subraya la capacidad que ofrece XChat para conversar con cualquier persona de X en un espacio “privado y exclusivo” más enfocado en los chats, sin anuncios, sin seguimiento y con tecnología de cifrado de extremo a extremo. Igualmente, también permite bloquear las capturas de pantalla o configurar mensajes que desaparecen.

A pesar de estas características, X también matiza en la App Store que las prácticas de privacidad de la aplicación pueden incluir el manejo de datos como la ubicación, los contactos, el historial de búsqueda, los datos de uso e, incluso, el contenido del usuario, lo que indica que su enfoque de privacidad tiene matices. No obstante, ha asegurado que el contenido del usuario recopilado no estará vinculado a su identidad de X.

Con todo, la aplicación independientes de XChat se ha estado desarrollando durante los últimos meses y, a principios de marzo, se lanzó para un número limitado de usuarios a modo de prueba en su versión beta a través de TestFlight, como indicó entonces el diseñador de producto en xAI, Michael Boswell, en una publicación en X.

Ahora, los usuarios de iOS podrán comenzar a utilizarla a partir de su lanzamiento, con una interfaz centrada en las conversaciones y siguiendo la estética de X.