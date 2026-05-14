X agrega una nueva pestaña de ‘Historial’ que guarda publicaciones, vídeos y artículos para volver a visualizarlos

La red social X ha implementado una nueva pestaña de ‘Historial’ que recoge de forma privada todas las publicaciones con marcadores, vídeos largos, artículos y contenido con ‘Me gusta’, para que los usuarios puedan volver a este contenido y continuar leyendo en cualquier momento.

Esta nueva pestaña de ‘Historial’ se ha lanzado inicialmente para la versión de la aplicación para dispositivos iOS y actúa como un espacio donde guardar el contenido de interés para poder volver acudir a ello más tarde, sin perderlo en el ‘feed’.

Así lo ha dado a conocer la directora de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en X, donde ha descrito esta nueva función como una opción para ayudar a los usuarios a “seguirle la pista” a todo su contenido favorito en la red social de ‘microblogging’.

La pestaña de ‘Historial’ estará situada en el menú lateral izquierdo de la ‘app’ e incluirá todo tipo de contenido, tanto las publicaciones con marcadores, los vídeos y artículos largos, como las publicaciones marcadas con ‘Me gusta’ para que siempre se pueda “volver y continuar viendo o leyendo”.

Cabe destacar que esta pestaña se mantendrá privada para los usuarios, de manera que actúa como un recopilatorio personal de contenido, sin que otras personas puedan visualizarlo en el perfil de la red social. Además, el contenido se organizará automáticamente según el tipo de publicación y se irá agregando a la pestaña de ‘Historial’ según lo que los usuarios vean en el ‘feed’ principal.

“La línea de tiempo se mueve rápido, así que esperamos que esto cree un mejor lugar para ponerte al día con contenido de formato largo”, ha explicado Bier al respecto. Igualmente, según ha matizado TechCrunch, esta nueva pestaña de ‘Historial’ sustituirá la actual de ‘Marcadores’ unificando todo el contenido.