WhatsApp añade las etiquetas de miembro y los stickers de texto en los chats de grupo

WhatsApp ha presentado una serie de novedades para mejorar la experiencia de conexión y expresión en los chats de grupo aprovechando el comienzo del 2026, que incluyen las etiquetas para miembros y los ‘stickers’ de texto.

En primer lugar, han implementado las etiquetas de miembro para identificar los roles y personalizarlo para cada grupo. Por ejemplo, un usuario puede ser “el papá de Ana” en un grupo y “arquero” en otro, ha explicado la compañía en un comunicado en su blog.

Ahora WhatsApp permitirá también crear ‘stickers’ de texto. Para ello, hay que escribir el texto en la búsqueda de ‘stickers’. También se pueden añadir ‘stickers’ recién creados directamente a los paquetes de ‘stickers’ en lugar de primero tener que enviarlos en un chat.

Por último, la plataforma de mensajería instantánea ha incorporado los recordatorios de eventos. Ahora, cuando se crea y envía un evento en un chat en grupo, se pueden configurar recordatorios personalizados para los invitados.

Estas nuevas actualizaciones se suman a una serie de funciones que WhatsApp ha lanzado a lo largo de los años para mejorar la experiencia en las conversaciones grupales, como compartir archivos grandes de hasta 2GB, archivos multimedia HD, pantallas compartidas o chats de audio.