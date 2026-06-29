WhatsApp abre la reserva para los nombres de usuario

WhatsApp permite desde este lunes reservar un nombre de usuario, una característica de privacidad que en los próximos meses permitirá ocultar el número de teléfono a otras personas o negocios cuando se contacte con ellos por primera vez.

El registro para reservar un nombre de usuario se abrirá esta semana a nivel global y para todos los más de 3.000 millones de usuarios que tiene la ‘app’ que quieran utilizarlo, ya que será opcional, aunque el despliegue de la función como tal se realizará en los próximos meses.

La compañía anima a crear un nombre de usuario único, e incluso incorpora en el proceso un generador por si alguien no tiene claro cómo quiere aparecer en la red social. La aprobación del nombre elegido, no obstante, dependerá de que esté disponible.

Con los nombres de usuario, WhatsApp introduce una función solicitada por los propios usuarios del servicio y en la que la compañía lleva trabajando desde 2023. También avanza en la privacidad, algo que considera fundamental para dar control a la gente.

En este caso, ese control se materializa en la posibilidad de los usuarios de elegir la forma en la que se dan a conocer a otras personas o negocios, ya que hasta ahora lo que se ve es el número de teléfono, un dato sensible, que queda expuesto a desconocidos.

Qué son los nombres de usuario

Los nombres de usuario son una característica común en las redes sociales, que permite a los usuarios elegir si quieren darse a conocer con su nombre real o con un seudónimo que refleja mejor su personalidad.

La idea se traslada ahora a WhatsApp, aunque como una capa adicional de privacidad opcional, donde la compañía no ha establecido ninguna limitación para que los usuarios creen su propio nombre, con la única condición de que sea único, es decir, de que no lo esté usando otra persona.

La compañía sí ha restringido aquellos relacionados con perfiles de alto nivel, como entidades públicas, celebridades o empresas. Si ya tienen cuenta en Instagram y Facebook, les permite reclamar el mismo nombre de usuario que utilizan en estas otras redes sociales.

Cómo funcionan los nombres de usuario

Una vez se ha vinculado un nombre de usuario con la cuenta, este aparecerá en las comunicaciones con desconocidos que realice el usuario, tanto en los chats --con una persona o grupales-- como por llamada o videollamada, en lugar del número de teléfono móvil.

De hecho, será necesario para que otros usuarios puedan contactar con él, ya que deberán conocer el nombre completo, al igual que actualmente se necesita el número de teléfono.

La compañía ha confirmado que no habrá un directorio de nombres ni un buscador con sugerencias, precisamente porque se trata de una característica de privacidad.

Adicionalmente, y para reforzar el carácter privado, los usuarios con nombre de usuario podrán configurar una clave que la persona que quiera comenzar una conversación deberá conocer, lo que restringe aún más la comunicación por parte de desconocidos.