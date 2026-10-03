Un usuario de Mac denuncia que Muse de Meta leyó sus mensajes privados sin darle permiso explícito

Un usuario de Mac ha denunciado que Muse de Meta ha leído sus mensajes privados de la ‘app’ Mensajes sin haberle dado permiso explícito tras instalar la aplicación en su iPhone y Mac Mini.

El columnista de tecnología Jason Aten ha explicado desde Inc que la nueva herramienta de Inteligencia Artificial (IA) de Meta, Muse, accedió a su base de datos de mensajes privados en un Mac sin su permiso explícito (tenía desactivada la función Full Disk Access) y subió más de 187.000 filas del historial.

Muse de Meta es el agente de IA que lanzó la tecnológica a principios de este mes y que basa su uso en la automatización de tareas que se dictan a la IA según los permisos que otorga el usuario para que acceda a sus datos, y, así, haga desde compras ‘online’ o busque ofertas hasta que cambie de correduría de seguros u organice el proyecto del usuario.

Aten descargó Muse tanto en su iPhone como en su Mac Mini para probar su funcionamiento.

El caso que denuncia comenzó cuando, tras tener una conversación por mensajes con Stephen Robles, el copresentador de su pódcast, acerca de los nuevos iPhone de Apple, momentos más tarde recibió una notificación de Muse en la que se sugería que la conversación que estaban teniendo daría para una buena columna informativa y se ofreció a recopilar la información.

El columnista asegura que en ningún momento dio el permiso explícito para que Muse leyera mensajes, calendario y otra información personal, y que preguntó a este agente de IA sobre cómo recopiló esa información.