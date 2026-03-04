TikTok rechaza la encriptación de extremo a extremo en los mensajes directos

TikTok no protegerá los mensajes directos de los usuarios con encriptación de extremo a extremo (E2EE) porque no cree que sea una medida segura para ellos, frente a la postura adoptada por servicios rivales como los de Meta y X.

La firma tecnológica no cree que la encriptación de extremo a extremo sea la manera de proteger a los usuarios de su red social, ya que evita que la policía y los propios equipos de seguridad de la empresa accedan a los mensajes.

Se trata de una decisión deliberada que lo diferencia de sus rivales y con la que pretende proteger a sus usuarios, especialmente a los jóvenes, como ha explicado a BBC recientemente en una sesión informativa.

Esta tecnología garantiza que solo el emisor y el receptor de un mensaje acceden a su contenido. Servicios como WhatsApp, Messenger de Facebook, Signal, X y Telegram ya la utilizan, pero se ha cuestionado en los últimos años porque se considera que dificulta las investigaciones policiales al proteger también intercambios delictivos, enmarcados en el crimen organizado o la pederastia.

La decisión de TikTok plantea dudas. Por un lado, se trata de una red social de origen chino, perteneciente a ByteDance, lo que ha llevado en ocasiones a cuestionar el papel que juegan las leyes sobre protección de datos del país asiático en la privacidad de los usuarios de otras partes del mundo.

Por otro, al rechazar imponer la E2EE como sí han hecho otras redes sociales y servicios de mensajería, terceros pueden acceder al contenido de los mensajes, algo que supone riesgos, incluso si busca combatir el acoso y el hostigamiento que se produce en estos canales.