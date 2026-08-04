Telegram desaparece de la App Store de Apple durante unas horas tras detectar contenido de abuso sexual infantil

La aplicación de mensajería Telegram ha sido retirada de la App Store en varios países durante unas horas, tras identificar la violación de ciertas directrices de la tienda de Apple, que prohíben distribuir material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

Telegram desapareció repentinamente de la tienda de ‘apps’ y videojuegos de Apple este lunes 3 de agosto durante un breve periodo en varios países, y reapareció posteriormente a las 22:45 horas ET (a las 04:45 horas en horario peninsular).

Tras este episodio, los de Cupertino han explicado que la retirada de la ‘app’ de mensajería instantánea se ha debido a que identificaron la distribución de contenido que “viola las directrices” de la App Store, concretamente, en relación a la prohibición del material de abuso sexual infantil.

“La aplicación fue posteriormente restablecida, después de que el desarrollador eliminara de inmediato el contenido y suspendiera al usuario que lo había publicado”, ha explicado Apple en declaraciones al periodista de Bloomberg Mark Gurman, quien las ha compartido en X (antes Twitter).

Por su parte, Telegram ha respondido a esta explicación de Apple mediante su cuenta oficial en la propia red social X, cuestionando si “esta postura se aplicará por igual a todas las demás aplicaciones de la tienda en el futuro”.

Junto a ello, Telegram ha compartido igualmente un enlace a su página de seguridad, donde explica todas las medidas y mecanismos que aplica a la ‘app’ para bloquear y eliminar millones de contenidos que violan sus términos de servicio.

En declaraciones a Europa Press, la plataforma de mensajería se ha pronunciado al respecto alegando que, una vez Apple informó de que un usuario compartía material de abuso sexual infantil, fue identificado y bloqueado “de inmediato”. Asimismo, ha concretado que ha eliminado de forma independiente más de 337.900 grupos y canales relacionados con CSAM en 2026.

“Telegram se restauró rápidamente en la App Store”, ha asegurado la compañía, al tiempo que ha sentenciado que “Apple se equivocó al interrumpir la comunicación legítima de mil millones de personas por las acciones de un solo usuario”.

No es la primera vez que Apple retira Telegram de su tienda por la distribución de contenido prohibido, ya que en 2018 también fue eliminada de la App Store por razones parecidas, al detectar contenido de pornografía infantil en la aplicación por parte de sus usuarios.