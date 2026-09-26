¿Te llaman y nadie responde? Kaspersky advierte sobre los riesgos de las llamadas silenciosas

Suena el teléfono, responde un “¿hola?” y del otro lado solo hay silencio. Aunque en ocasiones se trata de errores en centros de llamadas o sistemas automatizados, la firma de ciberseguridad Kaspersky advierte que este fenómeno puede ser una táctica de los ciberdelincuentes para recopilar datos clave antes de lanzar un fraude más elaborado.

El problema cobra relevancia en América Latina, donde el 88% de los usuarios recibe llamadas no deseadas y cerca del 11% corresponde a intentos de fraude o promociones engañosas, según datos de Kaspersky Who Calls. En este escenario, una breve interacción permite a los atacantes confirmar si una línea está activa, mapear horarios de disponibilidad e inferir características de la víctima por su tono de voz.

Además del análisis de hábitos, la inteligencia artificial añade un nuevo componente de riesgo: la recolección de muestras biométricas. Kaspersky señala que, si bien una palabra no basta para clonar una voz, fragmentos recopilados en varias llamadas pueden combinarse para generar imitaciones convincentes y suplantar la identidad de familiares o compañeros de trabajo.

La evolución de estas amenazas exige un cambio en la percepción de los usuarios sobre la seguridad telefónica. “Durante mucho tiempo hemos asociado una llamada peligrosa con alguien que intenta convencernos de entregar una contraseña, un código o información bancaria. Sin embargo, los fraudes digitales están evolucionando y la prevención debe empezar mucho antes”, advierte Carolina Mojica, gerenta de Productos para el Consumidor de Kaspersky.

Ante la duda, los expertos sugieren romper el hábito de interactuar por inercia o devolver llamadas a desconocidos. “Si recibimos una llamada de un número desconocido y nadie responde, lo más seguro es no intentar interactuar ni devolver la llamada por curiosidad”, aconseja Mojica, subrayando la importancia de bloquear números sospechosos y esperar a que la otra parte hable primero.

Responder una llamada silenciosa no genera un perjuicio económico inmediato, pero sí expone el número a listas de objetivos para futuras campañas de spam o estafas. Los especialistas recomiendan mantener la calma ante la presión de desconocidos, bloquear los contactos insistentes y respaldarse en aplicaciones de identificación de llamadas en tiempo real.

Finalmente, la firma insta a no tomar decisiones bajo un falso sentido de urgencia impulsado por supuestos agentes telefónicos. La combinación de hábitos preventivos básicos y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas constituye la principal barrera de protección frente a este tipo de engaños silenciosos.