Starlink busca anfitriones que lleven su internet por satélite a las comunidades

Starlink, la división de comunicación por satélite de SpaceX, prepara un nuevo servicio para llevar su conexión a internet a más personas al tiempo que hace participes a los vecinos de una comunidad, a cambio de una remuneración.

La compañía tecnológica prepara la llegada de Starlink Community, un servicio destinado a dar cobertura de internet por satélite a una comunidad, a través de un particular o una empresa, en el que los usuarios pagan por pases con duraciones variadas (una hora, un día, una semana o un mes).

Lo que caracteriza a este servicio de internet compartido es que la persona o empresa que instala el kit de Starlink, por ejemplo, en su comercio local o comunidad de vecinos, recibe un ingreso por cada conexión del resto de usuarios.

SpaceX anunció este servicio el año pasado y ahora ha habilitado el formulario para que los interesados en participar en el programa beta puedan unirse como anfitriones. En él, la compañía pide que expliquen los planes que tienen, es decir, el lugar donde instalarían el kit, la cantidad de vecinos que lo usarían, el pase que consideran que sería más popular e incluso el precio que estarían dispuestos a pagar.