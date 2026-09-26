Spotify, Netflix y Apple encabezan las apps más suplantadas en fraudes y estafas digitales

Los ciberdelincuentes están transformando sus tácticas de engaño en América Latina y el mundo al suplantar masivamente plataformas de entretenimiento, comercio electrónico y sistemas de pago de uso cotidiano. De acuerdo con el Informe de Amenazas Financieras de la firma de ciberseguridad Kaspersky, Spotify se posicionó como la marca más imitada en campañas de phishing en la región, mientras que a nivel global la lista la lideran Netflix (28%), Apple (21%), Spotify (18%), Amazon (18%) y Shopify (4%).

El reporte advierte sobre un desplazamiento táctico hacia servicios digitales con grandes bases de usuarios y cobros recurrentes. Paralelamente, los ecosistemas de pago bancario se mantienen en el centro de los ataques mundiales, encabezados por Mastercard (33%), Visa (20%), PayPal (14%) y American Express (4%), con el objetivo de capturar credenciales financieras aprovechando el uso masivo de estas tarjetas.

La estrategia de los atacantes se apoya en el hábito y la cotidianidad de las víctimas para reducir sus sospechas. Al respecto, Leandro Cuozzo, analista Senior de Seguridad en Kaspersky para América Latina, explicó que «los ciberdelincuentes no se limitan a suplantar tiendas online o bancos. También recurren a servicios de entretenimiento, ecosistemas digitales y sistemas de pago ampliamente utilizados, aprovechando la confianza que las personas depositan en marcas presentes en su vida cotidiana».

Cuozzo enfatizó que este fenómeno dificulta la detección de las estafas por parte del usuario común: “Cuanto más familiar resulta una plataforma, más fácil es que una víctima baje la guardia, por ello, los usuarios deben mantenerse alerta ante técnicas de ataque cada vez más sofisticadas y personalizadas”, advirtió el especialista.

Para prevenir la pérdida de datos y dinero, los expertos recomiendan verificar la URL oficial de las páginas, desconfiar de ofertas o descuentos exagerados y evitar ingresar a plataformas desde enlaces en correos o mensajes de texto. Kaspersky aclaró que los datos reflejan el uso fraudulento de la identidad de estas empresas por parte de terceros y no fallas de seguridad en las plataformas mencionadas.