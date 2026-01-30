Spotify incorpora la función de crear chats grupales para compartir canciones

Spotify ha incorporado una nueva opción para crear chats grupales de hasta 10 personas dentro de la aplicación, de cara a fomentar un espacio donde compartir música y otros contenidos como pódcasts con amigos y familiares.

Tras presentar en agosto la función de mensajes directos dentro de la app, pensada para compartir contenidos sin necesidad de salir de la plataforma, Spotify apuesta ahora por expandir esta característica anunciando la incorporación de las conversaciones grupales.

“Nos encanta el ‘feedback’ sobre la función de Mensajes. Por eso, a partir de hoy, puedes compartir en grupo a través de Mensajes de Spotify, ha comunicado la plataforma en una actualización en su web, donde ha matizado que se podrán crear grupos de hasta 10 personas.

De esta forma, los usuarios podrán compartir tanto los pódcasts, como las listas de reproducción y audiolibros que estén escuchando en el momento con amigos y familiares. Al igual que los mensajes individuales, los grupos también estarán disponibles para todos los usuarios mayores de 16 años, ya tengan planes gratuitos o suscripciones.

La nueva función de chats grupales se ha comenzado a desplegar y se suma a la opción de ver la actividad de reproducción en tiempo real y la solicitud de unirse a una ‘Jam’ desde la propia conversación, anunciadas el pasado 8 de enero.