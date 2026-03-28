Sony sube el precio de las consolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal hasta 100 euros

Sony ha anunciado una subida del precio en las videoconsolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal a nivel global, llegando a aumentarse el precio hasta 100 euros por consola en Europa.

La compañía ha indicado en su blog que este incremento se debe a las "continuas presiones" del panorama económico mundial. "Tras una evaluación exhaustiva, consideramos que esta medida era necesaria para seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a jugadores de todo el mundo", ha explicado Sony.

No obstante, los nuevos precios, que entrarán en vigor a partir del próximo 2 de abril, varían en función del terriotorio. En el caso de Europa, la PlayStation 5 pasará a costar 649,99 euros en la versión estándar y 599,99 euros en la versión digital, mientras que la PS5 5 Pro subirá a los 899,99 euros. Concretamente, Sony ha encarecido sus consolas 100 euros más.

En el caso de Estados Unidos, la edición estándar de la PS5 ascenderá a los 649,99 dólares (562 euros); la versión digital pasará a costar 599,99 dólares (520 euros); y la PS5 Pro subirá hasta los 899,99 dólares (780 euros). Llama la atención esta última subida en la versión Pro, en la que el precio se ha encarecido 150 dólares a diferencia de los 100 dólares de los otros modelos.

Respecto a Reino Unido, la PS5 estándar pasará a costar 569,99 libras (658 euros); la versión digital aumentará a 519,99 libras (600 euros); y la PS5 Pro subirá hasta las 789,99 libras (912 euros).