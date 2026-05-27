Sony presenta sus primeros televisores BRAVIA True RGB

Sony ha presentado los televisores BRAVIA 9 II y BRAVIA 7 II, los primeros de la marca con la tecnología True RGB, que cuentan con LED RGB controlados de forma independiente y con una nueva pantalla antirreflejos y antirreflectante.

La compañía tecnológica refuerza su intención de llevar el cine a casa con los nuevos televisores BRAVIA 9 II y BRAVIA 7 II y el sistema de audio BRAVIA Theatre Trio, que han sido diseñados para reproducir “fielmente” la intención visual y sonora del creador.

Los televisores son los primeros de la compañía en emplear la tecnología BRAVIA True RGB, que que utilizan LED rojos, verdes y azules controlados de forma independiente para una reproducción de color precisa en salones con mucho brillo, como informan desde Sony.

La tecnología ‘Backlight Master Drive Pro’ de Sony controla cada LED con precisión para mejorar el brillo, reducir el ‘blooming’ -efecto de halo en algunos elementos brillantes-- y producir colores más puros que las pantallas Mini LED convencionales. Además, se garantiza que las imágenes que ven de manera uniforme independientemente del ángulo de visión con la tecnología ‘X-Wide Angle’.

Los dos televisores son de gran formato: el BRAVIA 9 II, alcanza una diagonal de hasta 115 pulgadas, mientras que el BRAVIA 7 II ofrece tamaños de entre 50 y 98 pulgadas. También cuentan con altavoces con rango completo que además de ofrecer un sonido sólido mejoran la claridad de los diálogos con ‘Voice Zoom 3’ y transforman un sonido estéreo en Surround 3D con ‘3D Surround Upscaling’

BRAVIA 9 II, como modelo insignia, utiliza también las tecnologías ‘RGB Triluminos Max’ y ‘Luminance Booster Pro’ para ofrecer un mayor volumen de color, así como gradaciones más suaves y tonos más precisos a niveles de brillo más altos.

La pantalla de este televisor cuenta también con un nuevo tratamiento, ‘Immersive Black Screen Pro’, que hace que sea antirreflejos y de baja reflexión, para ofrecer negros más intensos y profundos. El sonido también se ha reforzado con el audio envolvente.

BRAVIA THEATRE TRIO

BRAVIA Theatre Trio es un sistema de cine en casa inalámbrico de gama alta diseñado para pantallas de gran tamaño, que se ha desarrollado en colaboración con Sony Pictures Entertainment para poder “plasmar la pasión y la maestría de los creadores de sonido”.

Se compone de un sistema de tres altavoces (altavoces frontales izquierdo, derecho y central optimizados) y utiliza la tecnología ‘360 Spatial Sound Mapping’ de Sony para genera hasta 24 altavoces fantasma con los que crear un campo de sonido “multidimensional que da la sensación de que hay numerosos altavoces repartidos por toda la habitación, transmitiendo fielmente la profundidad, la ubicación y los matices que pretendían los cineastas”.

Incorpora un micrófono UBC-C y ofrece soporte para Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced para contenidos compatibles. Sony asegura que se puede ampliar con ‘subwoofers’ y altavoces traseros opcionales.