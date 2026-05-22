Snap, Meta y Roblox adoptarán nuevas medidas de seguridad para proteger a los menores del acoso sexual en Reino Unido

Snap, Meta y Roblox han compartido su compromiso con el regulador británico de seguridad ‘online’ Ofcom de implementar nuevas medidas de seguridad en sus plataformas para proteger a los menores del acoso sexual ‘online’, incluyendo opciones para limitar los contactos desconocidos, herramientas de detección de inteligencia artificial (IA) y controles de chat directos.Estas medidas se han anunciado como respuesta a una carta enviada por el regulador británico en marzo de este año a los principales sitios web y aplicaciones que los usuarios menores utilizan con mayor frecuencia, como es el caso de Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok y YouTube, donde se les exigía que demostrasen su compromiso con la protección de los niños ‘online’.En este sentido, Ofcom estableció como fecha límite el 30 de abril para que los servicios mencionados informaran sobre las medidas que adoptarían para garantizar la seguridad de los menores en sus plataformas frente a los peligros de los extraños en Internet y el contenido dañino.Ahora, Snap, Meta y Roblox han confirmado al organismo regulador que implementarán nuevas medidas de seguridad diseñadas para proteger a los menores ‘online’, incluyendo desde configuraciones predeterminadas más estrictas para los contactos, grupos de amistad para niños, herramientas de detección impulsadas por IA y controles de chat directos.Como ha compartido Ofcom en un comunicado, Snap ha accedido a adoptar todas las medidas de prevención del acoso sexual infantil recomendadas en el Código de Conducta contra los Daños legales del organismo regulador. Como resultado, impedirá que adultos desconocidos contacten con menores en Snapchat y, de la misma forma, dejará de impulsar a los menores a ampliar sus círculos de amistad con personas que no conocen.Estas medidas se aplicarán para los menores que utilizan Snapchat en el Reino Unido. Asimismo, también implementará controles de edad más efectivos de cara a garantizar que los menores de 18 años 'se beneficien de estas nuevas medidas de seguridad' en dicha región.Roblox, por su parte, se ha comprometido a reforzar sus protecciones contra el acoso sexual, anunciadas a principios de este año, como es el caso de las nuevas cuentas basadas en la edad. Concretamente, irá más allá incluyendo la posibilidad de que los padres desactiven completamente los servicios de chat directo para menores de 16 años.En el caso de Meta, ha adelantado que desarrollará una nueva configuración que ocultará las listas de seguidores y seguidos de los adolescentes en Instagram de forma predeterminada.Igualmente, también planea implementar herramientas de IA para detectar posibles conversaciones sexualizadas entre adultos y adolescentes en los mensajes directos de Instagram. En el caso de identificar alguna cuenta infractora, se denunciará al Centro Nacional para Niños Desparecidos y Explotados, además de tomar 'las medidas coercitivas necesarias'.Meta también ha indicado que extenderá a Facebook su configuración de contenido para mayores de 13 años en el ‘feed’ principal, actualmente disponible en Instagram. De esta forma, el contenido se limitará a un nivel más apropiado para su edad.Ofcom ha matizado al respecto que estos compromisos 'deben traducirse en acciones' y, por ello, ha establecido plazos definidos para la implementación de los cambios mencionados por las compañías de redes sociales.Además de todo ello, estos nuevos compromisos también incluyen notificar al regulador cada vez que alguno de estos servicios actualice sus evaluaciones de riesgo 'antes de realizar cambios significativos en sus servicios'. Este compromiso va más allá del Online Safety Act de Reino Unido, como ha matizado Ofcom.<b>TIKTOK Y YOUTUBE NO REALIZARÁN CAMBIOS</b>Por otra parte, el regulador también ha denunciado que TikTok y YouTube no se han comprometido a realizar cambios significativos para reducir el contenido dañino dirigido a menores, afirmando que sus plataformas 'ya son seguras para ellos'.En contraposición, Ofcom ha asegurado que cuentan con 'abundantes evidencias' que sugieren que aún no son plataformas suficientemente seguras. Por ejemplo, ha compartido que la mitad de los estudiantes de secundaria en Reino Unido que ven contenido dañino recuerdan haberlo encontrado en TikTok (53 por ciento), seguido de YouTube (excluyendo YouTube Kids) (36 por ciento), Instagram (34 por ciento) y Facebook (31 por ciento).Frente a ello, el organismo regulador ha detallado que han enviado solicitudes de información exhaustivas a Meta, TikTok y YouTube sobre cómo detectan y previenen la exposición de menores a contenido dañino y están analizando sus respuestas, incluso, con la posibilidad de someter a dichas empresas a auditorías independientes.Asimismo, también ha puesto sobre la mesa como, a pesar de establecer una edad mínima de 13 años para poder utilizar sus servicios, investigaciones realizadas por Ofcom demuestran que el 84 por ciento de los niños de entre 8 y 12 en Reino Unido siguen utilizando uno de los cinco servicios en línea con mayor alcance.