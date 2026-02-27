Samsung continúa ampliando la compatibilidad con comunicación satelital en los nuevos Galaxy S26 con nuevas asociaciones

Samsung ha agregado capacidades de comunicación satelital ampliadas para su nueva línea de ‘smartphones’ Galaxy S26, de manera que, como en series anteriores, los usuarios podrán acceder a servicios de mensajería, datos satelitales y asistencia de emergencia, en zonas donde las redes móviles no estén disponibles, de la mano de nuevas asociaciones globales como Verizon y MasOrange.

La tecnológica ha compartido su compromiso continuo de mejorar la seguridad del usuario y ofrecer experiencias móviles fluidas “a través de la conectividad de próxima generación”, especialmente enmarcado en un momento en el que la IA despunta como infraestructura cotidiana y, con ello, crece la importancia de una conectividad fiable.

En este sentido, desde 2025, la compañía ha ofrecido disponibilidad con comunicación por satélite en algunos ‘smartphones’ Galaxy de gama alta, incluyendo la serie S y Z, incluso algunos modelos de la serie Galaxy A.

De cara a facilitar la respuesta a emergencias y la comunicación esencial cuando las redes móviles tradicionales no están disponibles, Samsung ha continuado habilitando capacidades de comunicación satelital en su nueva serie Galaxy S26, presentada este miércoles, con nuevas asociaciones de conectividad.

Como ha explicado la compañía coreana en un comunicado, esta conexión proporcionará servicios de red “más estables y fluidos” cuando sea necesario. Así, los usuarios podrán enviar mensajes, además de disponer de datos y asistencia de emergencia en cualquier lugar donde la cobertura móvil no esté disponible.

De esta forma, Samsung continúa trabajando con operadores de red y proveedores de satélite para garantizar que los usuarios tengan acceso confiable a herramientas de comunicación esenciales. Sin embargo, ha ampliado algunos operadores para la serie Galaxy S26.

En el caso de Estados Unidos, dispone de colaboración con T-Satellite y Starlink by T-Mobile, con los que ofrece servicios de texto y datos desde el pasado año para modelos Galaxy determinados posteriores a la serie Galaxy S21. Además de colaborar con AT&T para ofrecer funciones de comunicación satelital.

Igualmente, ha agregado colaboración con Verizon para conexión mediante eSOS y servicios de texto como novedad en todos los modelos insignia Galaxy, posteriores a la serie S25. Es decir, por el momento, solo está disponible para los nuevos Galaxy S26.

En el caso de Europa, Samsung ha anunciado que, de la mano de Virgin Media O2, la comunicación por satélite estará disponible en algunos ‘smartphones’ Galaxy. Concretamente, las pruebas conjuntas con MasOrange comenzarán en el mes de marzo en España.

A ello se le suma que la tecnológica está trabajando con Vodafone como otra de las empresas que ofrecerán comunicación por satélite en los Galaxy.

Finalmente, en Japón también permiten la comunicación satelital desde 2025, con funciones de texto y datos, así como el Sistema de Alerta de Terremotoso y Tsunamis (ETWS), que están disponibles en los Galaxy S22 y en los dispositivos de la serie A posteriores.

También ampliará la comunicación por satélite a algunos dispositivos de las serie Galaxy A a partir de 2026, de la mano de SoftBank y docomo. Igualmente, está trabajando con Rakuten Mobile.

“A medida que la conectividad satelital se convierte en una parte importante del panorama móvil, nos comprometemos a garantizar que los usuarios de Galaxy tengan un acceso fiable a la comunicación, especialmente cuando más lo necesitan”, ha sentenciado el presidente, director de operaciones (COO) y director de I+D de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics, Won-Joon Choi.