Razer lanza la webcam Kiyo V2 Pro con resolución 4K y tecnología para creadores de contenido

Razer, la marca de estilo de vida para gamers, anunció la puesta en el mercado de su nueva cámara web Razer Kiyo V2 Pro, un dispositivo profesional diseñado para ofrecer calidad de estudio en transmisiones en vivo y producción de video sin la complejidad de una cámara réflex. La propuesta busca resolver las necesidades de jugadores, streamers y creadores que requieren alta fidelidad visual en sus plataformas.

El dispositivo destaca por su capacidad de capturar video fluido en resolución 4K a 60 FPS e integrar un sensor Sony STARVIS 2, el cual optimiza la iluminación en entornos oscuros. Según detalló la compañía, el producto combina “video fluido y de alta calidad con funciones versátiles que facilitan la captura de más elementos y detalles”, además de incorporar una lente gran angular de 86 grados con mínima distorsión en los bordes.

Entre las herramientas inteligentes resalta el encuadre automático con seguimiento dinámico de movimiento, el cual se adapta a los desplazamientos del usuario mediante paneos y zooms automáticos. Asimismo, cuenta con la función One-Click Image Enhancement, que “ajusta automáticamente la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido para optimizar la calidad de imagen” ante cualquier cambio en la luz ambiental.

El equipo incorpora tecnología Ultra-High Dynamic Range (UHDR) para balancear áreas claras y oscuras, preservando la profundidad del color y evitando zonas sobreexpuestas. Para garantizar flexibilidad en el estudio, el soporte articulado universal se adapta a monitores y trípodes, al tiempo que añade un obturador físico que “proporciona tranquilidad inmediata con un simple giro” al bloquear la lente.

Para potenciar sus prestaciones profesionales, Razer habilitó opciones de ajuste avanzado de nitidez y color al nivel de una cámara DSLR. Adicionalmente, la marca confirmó una alianza estratégica con Camo Studio para incluir una suscripción gratuita al software Camo Pro, permitiendo acceder a controles adicionales y funciones de encuadre personalizado.