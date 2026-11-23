ML | La Unión Centroamericana de Esports (UNCAES) celebró su primera Copa Centroamericana de Esports, los días 14 y 15 de noviembre.

Para Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) y presidenta de UNCAES, la iniciativa no solo buscó promover el deporte electrónico en la región, sino tener un espacio de competencia continua para los jugadores y reforzar la experiencia organizativa de eventos internacionales.

“Nos fue bien, de manera general, al igual que a nuestros hermanos centroamericanos”, dijo Rangel. El torneo, que se realizó de manera virtual, con 16 ‘gamers’ (4 participantes de cada nación) de Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en 4 videojuegos.

“La categoría de EA Sports FC 27 (simulación de fútbol) tuvimos que reagendarla para el 28 de noviembre (tentativamente), pues hubo una especie de confusión entre los atletas, por temas de plantillas que tenían que tener para la competencia y esa es una de las enseñanzas que nos deja la organización de este evento”, comentó la dirigente.

En ese sentido, Rangel confirmó que se planean próximas ediciones de la copa, y que tendrán que ser presenciales: “De manera virtual es un reto adicional y se pueden producir situaciones que de manera presencial se evitan y por lo menos las finales sí queremos sean presenciales, ya las clasificatorias o preliminares, se entiende QUE, por costos, se harían de manera remota”. Añadió que “De manera presencial, se pueden medir el nivel de los atletas y procuraremos que las finales sean de esa forma”.