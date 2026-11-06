Perplexity presenta Teammates, sus agentes personales de trabajo para ejecutar tareas continuas de forma autónoma

Perplexity ha presentado Teammates, un equipo de agentes personales de inteligencia artificial (IA) capaces ejecutar de forma autónoma tareas continuas las 24 horas del día, desde realizar seguimientos de métricas a clasificar informes de errores o investigar un nuevo mercado, encargándose de todo el proceso hasta que el resultado esté listo.

La compañía pretende ofrecer un servicio avanzado de agentes pensado específicamente para facilitar el trabajo y la ejecución de proyectos, al estilo de los agentes de otras compañías del sector como Dots de OpenAI o Claude Duet de Anthropic.

Concretamente, con Teammates la compañía asegura elevar las capacidades de orquestación de Perplexity “al siguiente nivel”, obteniendo “compañeros de trabajo persistentes a los que delegar responsabilidades” para que las gestionen de principio a fin las 24 horas del día, como ha compartido al respecto el CEO de Perplexity, Aravind Srinivas, en una publicación en la red social X.

Tal y como lo ha explicado, estos agentes de Perplexity pueden realizar tareas variadas centradas en el trabajo y las empresas, que van desde gestionar una campaña de crecimiento, hasta clasificar informes de errores, realizar un seguimiento de métricas o investigar un nuevo mercado.

Asimismo, los Teammates se pueden conectar con el sistema Perplexity Computer, el “trabajador digital” que orquesta de forma inteligente distintos modelos para ejecutar agentes de IA en flujos de trabajo completos.

De esta forma, los agentes construyen sus tareas sobre los proyectos, la memoria y las habilidades que ya existen en Perplexity Computer, permitiéndoles continuar trabajando a partir de lo que ya estaba iniciado. Esto incluye todos los conectores, archivos y sesiones pasadas.

Además, también aprenden de la retroalimentación y evitan cometer errores a medida que ejecutan las tareas demandadas. De esta forma, cuanto más se utilicen y se integren en los proyectos, “mejor se vuelven en realizar trabajo real por ti”, como ha subrayar Srinivas.

Los usuarios también pueden integrar estos agentes en la plataforma Slack, donde actuarán de forma proactiva, por ejemplo, supervisando el trabajo en curso en un canal e interactuando cuando algo cambia. De hecho, los usuarios podrán interactuar con los agentes a través de este servicio.

La idea es que “cada organización tenga cientos de compañeros de equipo trabajando para cada persona”, ha sentenciado Srinivas. Con todo, Perplexity ha detallado que sus nuevos agentes Teammates están disponibles en la web para los usuarios suscritos a la versión Max, aunque se lanzará para las aplicaciones nativas de móvil y escritorio próximamente.