OpenAI suspende de manera indefinida el modo adulto de ChatGPT

OpenAI ha suspendido sus planes de lanzar un modo adulto de ChatGPT sin que haya una nueva fecha de lanzamiento, y los motivos se encontrarían en la dificultad para entrenar los modelos y la falta de precisión del sistema de control de edad.

El modo adulto de ChatGPT se conoció en octubre del año pasado, después de que OpenAI anunciara un nuevo sistema de control de edad para que el ‘chatbot’ pueda identificar de forma autónoma cuándo está interactuando con menores.

Su principal característica es que permitiría a los usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico en sus conversaciones. Sin embargo, con un lanzamiento previsto para diciembre del año pasado, la compañía llegó a retrasarlo en dos ocasiones para centrarse en funciones prioritarias.

La última decisión adoptada por OpenAI supone la suspensión indefinida, como informan en Financial Times y recogen en Engadget. Los motivos se encontrarían en las preocupaciones expresadas por empleados e inversores, tanto por su alineación con la misión de la compañía de ofrece una IA que beneficie a la sociedad como por su potencial de negocio.

Según explican dos fuentes familiarizadas con el asunto, el entrenamiento de los modelos que estaban diseñados para evitar el contenido erótico ha sido problemático, ya que no generaban el nuevo contenido erótico, y se han encontrado dificultades a la hora de retirar comportamientos ilegales, como la bestialidad o el incesto.

Otro motivo se encontraría en el sistema de control de edad, que presenta un margen de error superior al 10 por ciento, lo que podría permitir que una gran cantidad de menores accedieran al modo adulto en lugar de restringirles el paso.