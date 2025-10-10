Netflix se lanza a los videojuegos para TV con 5 nuevos ‘party games’

Netflix ha ampliado su catálogo de videojuegos con nuevos títulos para jugar con los amigos en el televisor, que incluyen LEGO Party! y Pictionary: Game Night.

La compañía de contenido en ‘streaming’ ha creado una “forma completamente nueva de jugar a juegos”, que pone el televisor en el centro de la experiencia, como informa en un comunicado compartido en su blog oficial.

Estos nuevos videojuegos pueden localizarse en la pestaña ‘Juegos’ de la aplicación para televisor, mientras que el ‘smartphone’ pasa a funcionar como un controlador.

Esta ampliación del catálogo de juegos de Netflix se centra en títulos que pueden jugarse con amigos, los conocidos como ‘party games’ -la versión digital de los juegos de mesa-. Incluye LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y arty Crashers: Fool Your Friends.