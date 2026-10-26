Netflix detecta que sus usuarios abren menos la aplicación y ven menos contenidos, según Bloomberg

Los usuarios de Netflix cada vez abren menos la aplicación para ver contenidos en su servicio de ‘streaming’, un dato que preocupa a la compañía y que afronta con un aumento en el presupuesto de programación y la incorporación de nuevas categorías.

La plataforma de ‘streaming’ utiliza a nivel interno una métrica llamada ‘días de reproducción cualificados’ (QPD, por sus siglas en inglés), que mide la frecuencia con la que sus usuarios utilizan la aplicación.

Esta métrica es la que ha mostrado que los usuarios, a nivel individual, están usando menos el servicio de ‘streaming’ y viendo menos contenidos que hace dos años, según han compartido fuentes conocedoras de este asunto con Bloomberg, que han pedido mantener el anonimato por tratar datos confidenciales.

La compañía sí ha detectado que, en conjunto, el tiempo de uso de la aplicación a aumentado dos puntos porcentuales en la primera mitad del año, pero este dato se vincula a los nuevos usuarios.

El descenso parece haber comenzado en 2022, cuando la compañía prohibió el uso compartido de las contraseñas, lo que llevó a que menos usuarios utilizaran cada cuenta. Sin embargo, la persistencia de este fenómeno no ha dado lugar a cancelaciones masivas de las cuentas.

En los resultados financieros del tercer trimestre, el presidente y director de Netflix, Gregory K. Peters, ha comentado la plataforma “se mantiene saludable” en lo que respecta a la interacción, que engloba datos como “la calidad, la cantidad y la variedad de los contenidos que ven”.

“Dicho nivel se mantiene saludable y constituye el motor de nuestro modelo de negocio. Y la mejor prueba de que estamos aportando ese valor es la tasa de cancelación”, de la que Peters ha dicho que “tanto a nivel global como en Estados Unidos, mejoró respecto al año anterior. Fue mejor de lo previsto y ya se sitúa como la mejor del sector”.

El directivo también se ha referido a la subida de precios que han hecho este año, de la que ha negado que haya impactado negativamente en la interacción. “Wsos recientes cambios de precios que hicimos, incluso en Estados Unidos, han ido bien. Hemos visto resultados que son consistentes con los cambios pasados y nuestras expectativas”, ha apostillado.

Aun así, y ante el descenso en el uso de su aplicación, la compañía ha buscado combatir el fenómeno con un aumento en el presupuesto dedicados a la programación y a la incorporación de nuevas categorías. En este sentido, ha destacado los próximos estrenos de la temporada final de ‘Emily en París’, ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’ y el partido de fútbol americano de la NFL del Día de Acción de Gracias.